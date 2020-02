FORMELLO - Lazio, un giorno di riposo: Acerbi ci prova, Marusic da valutare

FORMELLO - Un giorno di riposo, gli allenamenti riprenderanno lunedì alle 15. Poi la Lazio avrà un’altra settimana corta per affrontare l’Atalanta. Si gioca di nuovo di sabato (alle 18). Simone Inzaghi spera di recuperare qualche uomo dall’infermeria, in primis Acerbi, titolare indiscusso della difesa. L’ex Sassuolo è ai box per un problema al polpaccio, spera di tornare in tempo per poter almeno entrare nella lista dei convocati. Da giovedì in poi si capiranno meglio le sue speranze di rientro. Aveva accusato l’infortunio muscolare durante il riscaldamento anti-Genoa. Lo stop riguarda una zona molto delicata. Ai box, oltre a Lulic (sicuramente out fino alla sosta di campionato), c’è anche Marusic: il montenegrino, titolare per tre partite di fila prima della sfida con il Bologna, ha frenato per un affaticamento muscolare. Proverà a rimettersi a disposizione del tecnico.