FORMELLO - Lazio, un giorno di riposo: Luis Alberto e Milinkovic verso il rientro

FORMELLO - Un giorno di riposo, gli allenamenti riprenderanno lunedì e porteranno a un altro weekend senza partite ufficiali a causa del rinvio della prima giornata con l’Atalanta. L’ultimo test amichevole è in programma sabato prossimo all’Olimpico con il Benevento di Pippo Inzaghi. Simone spera di arrivarci con qualche pezzo recuperato dall’infermeria. Da valutare, purtroppo, ci sono le condizioni di Luiz Felipe, uscito allo Stirpe dopo soli 8 minuti: intervento durissimo sulla caviglia destra, è uscito accompagnato a braccia, zoppicando, senza poter poggiare il piede. A fine partita è ritornato sul terreno di gioco in stampelle e con la caviglia fasciata. Un selfie con Nesta, poi il ritorno in pullman. Gli accertamenti stabiliranno l'entità del problema, la speranza è che si tratti di una distorsione.

CONDIZIONI. Gli altri esclusi dal match di Frosinone: Luis Alberto ha saltato la gara con il Frosinone a causa della contusione rimediata in allenamento da Escalante. Botta alla caviglia, niente di preoccupante per il “Mago” che dovrebbe riaggregarsi a breve ai compagni. Stesso discorso per Milinkovic, a riposo una volta rientrato dagli impegni con la Serbia per un affaticamento muscolare. Ieri a Formello si è rivisto in campo per una corsa differenziata. Sulla via del rientro anche Cataldi, finora ha svolto in gruppo soltanto porzioni di seduta. Ai box ci sono Vavro (muscolare) e Adekanye (aspetta il via libera, gli erano stati riscontrati anticorpi IgM alterati).