Formula 1, Verstappen ammette: "Chiedo scusa, ora tifo Belgio"

Questa sera sarà finalmente Italia - Belgio. Le due nazionali scenderanno sul campo dell'Allianz Arena per strappare il pass per la semifinale di Euro2020. I tifosi sono in fermento, inclusi quelli più "famosi". Max Verstappen, ad esempio, ha ammesso di fare il tifo per il gruppo guidato da Roberto Martinez nella sfida valida per i quarti di finale. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il pilota Red Bull ha spiegato: "Con l'eliminazione dell'Olanda ora posso fare il tifo per il Belgio, voglio che vada avanti. Chiedo scusa, però spero che il Belgio vinca contro l'Italia".

