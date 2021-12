Francia, focolaio Covid nell'Angers: ben 19 giocatori positivi

Sono 19 i calciatori dell'Angers positivi al Covid. Un vero e proprio focolaio per la squadra di Ligue 1, attualmente undicesima in classifica. Si complica dunque il rientro in campo per il club francese che sul proprio sito ufficiale ha comunicato: "Inizialmente, 5 giocatori erano stati costretti a lasciare il gruppo che era fuggito all'Hérault, costringendo la nostra squadra a disputare un incontro in condizioni delicate (sconfitta 4-1). Durante le vacanze, un gran numero di giocatori e membri dello staff ci ha informato dei loro test positivi per Covid-19. Appare evidente che la contagiosità della variante sia all'origine di questa diffusione senza precedenti ad Angers SCO, che fino ad allora era stata solo leggermente colpita da questa pandemia.Ad oggi, abbiamo identificato 19 casi positivi nell'elenco dei 30 giocatori inviati alla LFP per le partite di Ligue 1 Uber Eats. Di cui più di 10 non potranno giocare una partita prima del 10 gennaio 2022 . Positivi anche 5 membri dello staff".