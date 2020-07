Francia, Le Havre - PSG aperta ai tifosi: prima volta in Europa occidentale

La Ligue 1 ha chiuso i battenti il 30 aprile, unico grande campionato europeo a non riprendere dopo il lockdown. Tuttavia in Francia domenica ci sarà la prima partita dell'Europa occidentale con il pubblico. Le Havre - PSG è soltanto un'amichevole, ma molto significativa per la presenza dei tifosi: lo stadio Oceane ha una capienza di 25 mila spettatori e ne potrà contenere al massimo 5 mila. Mille sono gli inviti, 4 mila i biglietti messi in vendita e polverizzati in poche ore, nonostante i prezzi fossero compresi tra 30 e 60 euro. Per la squadra di Tuchel sarà la prima amichevole estiva, poi giocherà il 17 luglio contro lo Shamrock Rovers e il 21 giugno contro il Celtic Glasgow. Nelle due occasioni saranno presenti 5 mila tifosi, come in occasione delle finali di Coppa di Francia e Coppa di Lega contro Saint-Etienne e Lione del 24 e 31 luglio.

