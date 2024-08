Frosinone, Vivarini verso la Lazio: "Valuteremo la nostra crescita"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'amichevole contro il Potenza, il tecnico del Frosinone Vincenzo Vivarini ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti nel ritiro di Fiuggi. In particolare, poi, si è soffermato sulla prossima partita contro la Lazio in programma questo sabato sera. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ho già detto che stiamo facendo rifiorire la squadra. Contro il Potenza la partita è stata incanalata come volevamo ma poi sono mancati i dettagli. E’ mancata soprattutto la finalizzazione. Ci voleva quell’organizzazione e il movimento negli spazi stretti necessaria quando hai di fronte un avversario compatto. C’è ancora tanto lavorare. Contro la Lazio cercheremo di valutare il livello di crescita che abbiamo avuto in questo mese”.