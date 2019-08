Gaich: "Mi dispiacerebbe non giocare più nel San Lorenzo"

Tra i giocatori seguiti dalla Lazio per il reparto offensivo c’è anche Adolfo Gaich, classe ’99 del San Lorenzo. Un vero talento, convocato anche da Scaloni per vestire la maglia dell’Argentina. Proprio di questo ha parlato in un’intervista rilasciata a Tyc Sports: “Quando l’ho saputo sono rimasto sorpreso, poi ho cominciato a gioire. Avevo sentito delle voci a riguardo, ma non mi aspettavo potesse succedere veramente”. Poi una battuta anche sul suo futuro: “Se dovessi partire, mi dispiacerebbe non poter più giocare nel San Lorenzo. Ho sempre sognato di stare in questo club”.

