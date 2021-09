Galatasaray - Lazio, le quote del match: biancocelesti leggermente favoriti

"Preferisco scoppiare a marzo piuttosto che fare le figure di merda in Europa". Così, all'inizio della sua avventura alla Lazio, Sarri parlò dell'Europa League. Domani si giocherà la prima partita della fase a gironi del torneo contro il Galatasaray e, soprattutto dopo la sconfitta contro il Milan, è tempo di conoscere il valore dei biancocelesti in territorio internazionale.

QUOTE - Per i bookmakers i capitolini sono lievemente favoriti per la conquista dei tre punti: il 2 è quotato circa a 2.00, mentre l'1 è a 3.60 circa. Il pareggio è probabile quanto la vittoria dei turchi (3.60).