Galatasaray, problemi gastrointestinali per Terim: trasferito in ospedale

A distanza di pochi giorni dal match decisivo in Europa League contro la Lazio, arrivano pessime notizie per il Galatasaray. Fatih Terim, tecnico dei giallorossi, è stato trasferito in ospedale per problemi al sistema gastrointestinale. L'allenatore turco ha condotto la seduta di allenamento di oggi con un permesso speciale dei medici. Le condizioni di salute dell'ex Fiorentina non sono ottimali e la sua presenza all'Olimpico contro i biancocelesti, nell'ultima gara della fase a gironi, non è scontata. Si attendono aggiornamenti da parte del club nelle prossime ore.

Il comunicato del Galatasary sul proprio allenatore: "Il sig. Fatih Terim, è stato trasferito ieri pomeriggio in ospedale a causa di un problema che ha riscontrato negli ultimi tre giorni al sistema gastrointestinale. Il nostro allenatore, che nelle ultime 24 ore si è sottoposto a vari controlli e accertamenti presso la sede di Vadi Istanbul del Liv Hospital, uno dei nostri ospedali sponsor, si è recato oggi ad allenare la squadra con un permesso speciale di due ore da parte dei medici. La decisione medica da prendere su Fatih Terim, che è stato nuovamente ricoverato in ospedale dopo l'allenamento e le cui condizioni sono state seguite con precisione, diventerà chiara in base all'andamento del suo stato di salute. Auguriamo al nostro direttore tecnico, Fatih Terim, che sarà condiviso con il pubblico mentre la sua salute migliora, guarisca presto e gli auguriamo di tornare al suo dovere in modo sano il prima possibile".