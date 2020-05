Garlaschelli: "Obiettivi? La Lazio non si può più tirare indietro. Farei tre acquisti..."

Renzo Garlaschelli, tra i protagonisti del primo scudetto biancoceleste, quello del 1974, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "La luce in fondo al tunnel? Un lumicino, una piccola lampadina. Non so quante partite si giocheranno a settimana, se i giocatori saranno pronti. C’è una ripresa lenta, a scaglioni, non so se troveremo le squadre che abbiamo lasciato più di due mesi fa. Mi auguro che possa ripartire con tranquillità, ma qualche dubbio ce l’ho. Cinque sostituzioni? Sono d’accordo. Penso sia un’ottima idea. La Lazio stava andando bene, è un vero peccato quello che è successo. Poteva dare fastidio alla Juventus, era una squadra allegra e piena di entusiasmo. Non so cosa succederà alla ripresa. Riprendere sarà un tentativo. Potrebbe anche rientrare l’Inter, non so, tutto dipenderà da come staranno le squadre alla ripresa".

IL FUTURO DEI BIG - "Mi auguro che Milinkovic, Luis Alberto e Immobile possano rimanere, le indicazioni vanno in questo senso. Ma bisognerà vedere, fino a che non arriva la firma sul contratto non mi sbilancio. La Lazio non si può più tirare indietro, sono questi gli obiettivi. Anche se non ci arriva quest’anno, ci riproverà il prossimo. Non si può più pensare che rimarrà fuori dai primi tre della classifica nella prossima stagione. Manca poco, qualche ritocco, per farla arrivare lontano. Lotito e Tare stanno lavorando per questo. Quest’anno ha fatto un gran calcio, penso e spero che possa continuare con questo passo".

MERCATO - "Di sicuro uno in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco. Così potrà far bene sia in campionato che in Champions. Con tre innesti, magari anche due centrocampisti, farebbe sicuramente meglio. Negli ultimi anni ha balbettato in Europa, ma la Champions dà altri stimoli. Jony mi piace molto, quest’anno ha avuto qualche problema. Tutti ricordano il gol contro l’Inter, ma sono cose che possono capitare. Inzaghi ci sta lavorando. Cataldi al posto di Leiva in futuro? Ha fatto molto bene quest’anno. Potrebbe essere una bella scommessa. Ma se vuoi affrontare certe squadre, certe situazioni, ti devi guardare un po’ intorno".

