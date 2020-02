Garzya elogia la Lazio: “È la vera antagonista della Juve, sta meglio di tutte”

L’ex calciatore Luigi Garzya è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove si è espresso anche sulla Lazio, riservando nei confronti della compagine biancoceleste un vero elogio: “Se Agnelli ha ragione a temere la Lazio? Deve temerla perché è la squadra più forte tecnicamente al momento. Ha l'attacco e la difesa più forte in campionato. Gioca il miglior calcio ,diverte, poi il non avere le coppe è un incentivo in più a fare bene. Ora non è più una sorpresa ma una realtà. Nessuno poteva immaginare a inizio campionato alla Lazio come la vera antagonista della Juve. La Lazio ora sta meglio di tutte, anche mentalmente".

