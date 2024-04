Genoa - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Kamada convince, decisivo Luis

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio vince contro il Genoa, ottenendo tre punti importanti che si aggiungono a quelli conquistati contro la Salernitana. Un risultati che concede ai biancocelesti di rimanere ancora in corsa per una posizione europea. A decidere il match ci pensa Luis Alberto, migliore in campo per i principali quotidiani sportivi: il suo gol, anche in virtù delle recenti dichiarazioni, è pesantissimo. Promossa la difesa, ad eccezione di Casale. Bene anche Kamada: suo l'assist per il gol dello spagnolo, così come Vecino, che si merita un voto oltre la sufficienza. Non convince Castellanos, "reo" di tirare veramente poco in porta. Di seguito i voti ottenuti dai giocatori in campo e dai subentrati da parte dei principali quotidiani sportivi:

CORRIERE DELLO SPORT - Mandas 6, Patric 6,5, Casale 5, Romagnoli (dal 45' 6,5), Gila 6,5, Marusic 7, Vecino 6,5, Kamada 6,5, Lazzari 5,5, Hysaj (dal 68' 6,5), Anderson 6,5, Cataldi (dal 68' 6), Luis Alberto 7, Castellanos 5, Pedro (dal 68' 6), Tudor 7.

GAZZETTA DELLO SPORT - Mandas 6, Patric 6, Casale 5, Romagnoli (dal 45' 6,5), Gila 6,5, Marusic 6,5, Vecino 6,5, Kamada 6,5, Lazzari 5,5, Hysaj (dal 68' 6), Anderson 6, Cataldi (dal 68' 6), Luis Alberto 7, Castellanos 5,5, Pedro (dal 68' 6), Tudor 6,5.

TORNA ALLA HOMEPAGE