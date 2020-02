Genoa - Lazio, Marusic: "Vogliamo i tre punti. Vinciamo anche per i tifosi!"

L'attesa è quasi finita! Tra un'ora ci sarà il fischio di inizio di Genoa - Lazio, ma intanto, nel pre partita, Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le parole dell'esterno montenegrino: "In settimana abbiamo lavorato bene nella preparazione di questa partita, anche per l'orario. Sappiamo cosa fare per vincere, vogliamo i tre punti. Sono felice di essere rientrato e di poter aiutare la squadra, mi sento bene. Anche oggi avremo al nostro fianco tanti tifosi, per noi sono molto importanti e cercheremo di vincere anche per loro".

Marusic è intervenuto anche ai microfoni di DAZN: "Questa è una partita importante, ormai noi sappiamo come giocare, come funziona questa squadra. Dobbiamo continuare così. Se per me è meglio a destra o a sinistra? Uguale, non fa differenza".

Genoa - Lazio, formazioni ufficiali

