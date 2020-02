Genoa - Lazio, squadra di Nicola al lavoro a Pegli: il report

Il Genoa prosegue la preparazione della sfida contro la Lazio. Sul sito ufficiale del club rossoblù il report dell'allenamento odierno: "Su più piani si è srotolato l’allenamento fatto eseguire dallo staff in ottica Lazio. Gli elementi disponibili sono stati sottoposti a una sessione andata avanti a oltranza, in un’altalena di fasi a comporre il quadro d’insieme. Potenziamento e lavori di prevenzione in palestra hanno aperto la strada a esercitazioni e addestramenti guidati dal mister e dai collaboratori tra birilli e sagome, attrezzi e percorsi. Movimenti bagnati con la zuppa dei cross, partitella di prova e coperture a specchio della ‘grandeur’ della Lazio, la squadra che ha espresso sinora il maggiore potenziale per palloni nel sacco. Intensità e principi di gioco mischiati a spirito e mentalità di gruppo. Per tamponare le defezioni hanno preso parte alla seduta due ragazzi della Primavera: il difensore Da Cunha con il centrocampista Rovella. Giovedì altra sessione".

