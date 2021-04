Genoa, Perin avverte la Lazio: "L'atteggiamento il nostro valore aggiunto. Ora chiudiamo il discorso..."

Poco più di quarantotto ore e poi arriverà il fischio d'inizio di Lazio - Genoa. La gara è fondamentale per i biancocelesti, poco più indietro rispetto alle concorrenti per il quarto posto. Ma anche i rossoblù, che apparentemente non hanno più nulla da chiedere al campionato, vogliono i tre punti per "chiudere in fretta la questione-salvezza". Il messaggio arriva da Mattia Perin, vero leader del gruppo di Ballardini. Il portiere, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha spiegato: "La squadra è migliorata, e io con lei. A inizio stagione abbiamo avuto tanti problemi per il Covid. Li abbiamo superati e ora siamo vicini al nostro obiettivo. Subiamo poco come gioco, questo fa la differenza. Ma il valore aggiunto è l'atteggiamento. Se non avessimo cambiato rotta sarebbe stata un'altra annata difficile".

