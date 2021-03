Genoa, Portanova si unisce al ricordo di Guerini: “Ti terrò nel cuore” - FT

Manolo Portanova, centrocampista del Genoa figlio dell'ex difensore Daniele, ha salutato per l'ultima volta il suo caro amico Daniel Guerini con un bel messaggio pubblicate tra le storie Instagram. Proprio come Daniel, anche Manolo ha giocato nel settore giovanile della Lazio. Queste le sue parole: "Ciao fratello mio riposa in pace. Ti terrò per sempre dentro al mio cuore. Fai sorridere ogni angelo lassù".