Genoa, Schone fuori dalla lista. L'agente: "È uno scandalo, avremmo scelto un nuovo club"

Schone non giocherà le partite di campionato del Genoa. Maran ha deciso di escluderlo dalla lista di Serie A sorprendendo tutti.L'ex Ajax sembrava un punto fermo di questa squadra e invece è stato messo fuori. Revien Kanhai, agente del calciatore, non ha preso benissimo la scelta del club ligure. Queste le sue parole a Voetbalnieuws: "È uno scandalo che non ci abbiano informato della sua assenza dalla lista prima della fine del mercato. Avremmo risolto il contratto e scelto un nuovo club, c’erano più possibilità. È terribile il modo in cui il club si è comportato con lui. Ha giocato 34 gare l’ultima stagione, ha avuto tre allenatori ed è riuscito a evitare la retrocessione della squadra".

