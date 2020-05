Giacomo Poretti: "Ho avuto il coronavirus, vi dico cosa ho provato"

Anche Giacomo Poretti, l’attore del celebre trio comico “Aldo, Giovanni e Giacomo”, ha contratto il Coronavirus insieme alla moglie Daniela a inizio marzo. "Febbre e tantissima stanchezza: un mattino non sono riuscito neppure a svitare la moka del caffè, per darti l’idea di come mi sono sentito”, ha raccontato al giornalista Mario Calabresi. Ora è guarito ed è pronto a ripartire con lo spettacolo a teatro: "Ripartiremo con il mio ultimo lavoro ‘Chiedimi se sono di turno‘ dedicata agli undici anni in cui ho lavorato come infermiere. Ma con un nuovo prologo dedicato a questa vicenda: perché io so che cosa possono avere passato".