Giletti: "Per la mia Juve prenderei Milinkovic. Scudetto? Questa Lazio senza coppe..."

"Se non puoi batterli, allora unisciti a loro"... Oppure compragli uno dei giocatori più forti della rosa. Associare tali pensieri alla Juventus, regina d'Italia da 8 anni consecutivi, non è altro che un'iperbole. Anche se è vero che la Lazio resta l'unica squadra ad aver già battuto due volte i bianconeri in questa stagione, e a possedere alcuni dei calciatori più ambiti dal duo Agnelli-Paratici negli ultimi anni. Uno di questi è senza dubbio Milinkovic, oggetto del desiderio anche del tifoso juventino Massimo Giletti. Il noto conduttore e giornalista ha parlato così a TMW Radio: "Chi prenderei tra Pogba e Milinkovic? La Juve ha già avuto il francese, che ha giocato pure una finale di Champions. Sappiamo chi è. E oggi devi avere sempre una grande fame se vuoi vincere. Forse Milinkovic non è abituato a certi palcoscenici ma ha voglia di farlo, per questo punterei su di lui". La lotta Scudetto, comunque, non lo lascia tranquillo: "La Lazio non avrà le coppe e potrà gestirsi fisicamente. Sarà un finale delicato. E se la Juve non scenderà sempre in campo con la testa, confermarsi anche quest'anno risulterà difficile".