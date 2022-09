Gimenez, galeotto fu quel rigore alla Lazio: il retroscena

TUTTOmercatoWEB.com

L’esordio negativo del Feyenoord in Europa League fa ancora discutere in Olanda. Non sono serviti a nulla il rigore e poi il gol siglati da Gimenez, gli olandesi si sono dovuti arrendere alla superiorità della Lazio. Nonostante sia passato qualche giorno e di mezzo ci sia stato anche il campionato, a Rotterdam si respira aria di tensione per via di quel penalty battuto dal sudamericano. C’è qualcuno nello spogliatoio che non ha gradito la decisione presa dall’attaccante, si tratta di Orkun Kökçü. Il centrocampista lo avrebbe rivelato nel corso di un’intervista nel post partita, queste le sue parole: “Abbiamo discusso un po' sul primo rigore, perché nello spogliatoio c'è un foglio che dice che sono il primo nella lista dei rigoristi. Lui ha deciso da solo. Sono deluso perché mi ha disobbedito in quanto capitano. Mi ha infastidito. Sappiamo che può tirare il rigore, non è questo il problema. Ma per me si trattava più che altro di regole e di rispetto tra compagni di squadra”.

