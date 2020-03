Giordano: "Luis Alberto barometro della Lazio, gli riesce tutto"

La Lazio vola, ogni singolo giocatore in campo da il massimo per realizzare un sogno. Su tutti, il mago Luis Alberto. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giordano: “Luis Alberto è l’uomo barometro della Lazio. C’è una squadra con lui e una senza di lui. Gli riesce ogni cosa e questo gli permette anche di dare una mano concreta in copertura. I grandi giocatori non li puoi annullare, al massimo puoi limitarli. Adesso gli avversari hanno anche paura di affrontarlo, perché può farti fare una brutta figura”.

