Giudice Sportivo, Coppa Italia: due sanzioni per la Lazio. La Cremonese perde...

La vittoria della Juventus per 2-1 sul Monza ha sancito la vittoria la chiusura degli ottavi di finale di Coppa Italia, rimandando l'appuntamento ai primi giorni di febbraio, quando la Lazio, vincente sul Bologna, affronterà i bianconeri. Come di consueto sul sito ufficiale della Lega sono state pubblicate le sanzioni decretate dal Giudice Sportivo. Per quel che concerne la squadra di Sarri sono state confermate le ammonizioni di Luis Alberto "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" e di Mattia Zaccagni "per proteste nei confronti degli ufficiali di gara", entrambi alle prime sanzioni. E' la Cremonese l'unica società penalizzata che, a causa dell'espulsione rimediata contro il Napoli, perde Leonardo Sernicola in vista della partita contro la Roma.