Giudice Sportivo: due biancocelesti sanzionati, squalificato Gosens dell'Atalanta

Sul sito ufficiale della Lega di Serie A è stato pubblicato il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo per la diciannovesima giornata d'andata. Sono due i calciatori della Lazio sanzionati nel match contro il Sassuolo. Settima sanzione per Lucas Leiva e terza per Patric, entrambi ammoniti per fallo di gioco. Quinto cartellino giallo per Robin Gosens dell'Atalanta che sarà costretto a saltare il match di campionato contro la Lazio.