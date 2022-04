Giudice Sportivo, Leiva l'unico sanzionato in casa Lazio: confermata l'assenza di Juric

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È stato condiviso in questo momento sul sito della Lega di Serie A il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo in riferimento all'ultimo turno di campionato. In campionato, l'unico sanzionato nel corso della sfida contro il Genoa è stato Lucas Leiva. Per il brasiliano si tratta della settima ammonizione, ricevuta "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Confermata anche la squalifica di Juric, allenatore del Torino, che non potrà sedersi in panchina in occasione della sfida di sabato contro i biancocelesti.

