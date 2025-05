Giudice Sportivo, multa alla Lazio dopo la gara contro il Lecce: i dettagli

Dopo l'ultima giornata di campionato è stata comminata una multa alla Lazio, come riportato nel comunicato del Giudice Sportivo. Per la società biancoceleste, dopo la gara contro il Lecce, ci sarà da pagare un'ammenda di 3mila euro "per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; san- zione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS", si legge.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.