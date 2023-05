Gli Altri Laziali, che Akpa! Raul Moro ed Escalante brillano in Spagna

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023

Tra le molte cessioni che la Lazio è riuscita a piazzare in estate, alcune sono avvenute in prestito, con opzione, o senza, di riscatto. Giocatori giovani o più esperti hanno lasciato la Capitale per affrontare nuove avventure in cui mettersi in mostra nel corso dell'anno. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" assume il ruolo di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori, pronti a far parlare di loro nelle nuove piazze. I giocatori ceduti in prestito dalla Lazio sale a 15, visti gli ultimi due prestiti di Kamenovic allo Sparta Praga e Marino alla Fidelis Andria, di questi in tre (Escalante, Durmisi e Raul Moro) hanno cambiato maglia nel mercato di gennaio. Di seguito tutti i calciatori prestati dalla Lazio: Acerbi (Inter), Akpa Akpro (Empoli), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Escalante (Cadice), Raul Moro (Real Oviedo), Durmisi (Tenerife), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo), Kamenovic (Sparta Praga), Marino (Fidelis Andria).

SERIE A

ACERBI (Inter) - Perde 3-1 l'Inter contro il Napoli Campione d'Italia. Acerbi, titolare nella difesa neroazzurra, è rimasto in campo tutta la partita, soffrendo i partenopei come il resto della squadra.

AKPA AKPRO (Empoli) - Torna titolare Akpa Akpro ed è tra i grandi protagonisti della vittoria per 4-1 dell'Empoli sulla Juventus. L'ivoriano è stato decisivo in occasione del terzo gol, recuperando il pallone sulla trequarti avversaria e servendo l'assist a Caputo. Importante la sua prova, decisiva in entrambi le fasi.

SERIE B

CICERELLI (Reggina) - Fondamentale la vittoria al 94' della Reggina in casa contro l'Ascoli che gli ha permesso di qualificarsi ai playoff, nonostante i 5 punti di penalizzazione. Alla partita, l'ultima della regular season, non ha preso parte Cicerelli ancora infortunato. L'ala rischia di saltare anche la prossima partita contro il Sudtirol.

LA LIGA

ESCALANTE (Cadice) - Vittoria decisiva quella del Cadice contro il Valladolid. Gli andalusi, imponendosi per 2-0, hanno allontanato di tre punti la zona retrocessione e si sono confermati al 15° posto in classifica a tre giornate dal termine. Fondamentale l'apporto in entrambe le fasi di Gonzalo Escalante, titolare per tutti e 90'. Il centrocampista prima serve al compagno il pallone da cui nasce il primo rigore (fallito dal Cadice) e poi, al 74', recupera palla e conduce il contropiede da cui nasce anche il secondo penalty, stavolta realizzato.

SECUNDA DIVISION

RAUL MORO (Real Oviedo) - E' stato nominato il migliore in campo della partita tra Real Oviedo e Racing, vinta 1-0 dalla sua squadra, Raul Moro. L'ala classe 2002 si è meritata anche gli elogi del suo allenatore, che ne sta apprezzando le caratteristiche e la crescita. Nei 90' in cui è stato in campo ha deliziato il pubblico con grandi giocate e servendo ottimi palloni ai compagni.

JONY (Sporting Gijon) - Pareggia lo Sporting Gijon, 2-2, contro l'Eibar: non è in campo, e neanche tra i convocati, Jony. L'ala spagnola, alle prese con un infortunio, non riesce a rimettersi a disposizione del tecnico. L'impressione è che il classe 1991, assente dal 26 marzo, salterà anche l'ultimo impegno stagionale.

DURMISI (Tenerife) - Vince nel recupero il Tenerife contro il Burgos, portandosi a casa tre punti che gli permettono di sorpassare gli avverarsi e piazzarsi al nono posto. Tra i convocati di Ramis non c'è l'infortunato Durmisi che, ieri, su Twitter ha lanciato un 'messaggio di speranza'. (CLICCA QUI PER I DETTAGLI).

1. LIGA/FNL

KAMENOVIC (Sparta Praga) - Non è stato convocato dallo Sparta Praga B, Dimitrije Kamenovic, nel pareggio contro il Dukla Praga. Il terzino serbo, invece, è stato portato in panchina con la Prima Squadra, senza però essere chiamato in causa durante il match vinto 2-1 contro il Bohemians

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Vince 4-2 il San Paolo contro il Vasco da Gama e, per l'ennesima volta, tra i convocati di Ceni non c'è Andre Anderson: fermo per infortunio e fuori dal progetto tecnico dello stesso allenatore che lo aveva fortemente voluto.

SERIE C

Si è concluso per tutti i giocatori in prestito il campionato di Serie C. Tra chi è stato eliminato dai playoff, chi ha vinto i playout e chi, invece, è retrocesso oppure è rimasto nella parte centrale della classifica.

ARMINI (Potenza); NOVELLA (Picerno); ROSSI (Monterosi); MARINO (Fidelis Andria); LOMBARDI (Triestina); FURLANETTO (Renate).