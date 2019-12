Gollini: "In Inghilterra Morrison mi impressionò. Fece un gol di rabona..."

Tra i tanti calciatori che hanno indossato la maglia della Lazio, alcuni verranno ricordati solamente come grandi talenti inespressi. Questo è il caso di Ravel Morrison, che con la casacca biancoceleste non è riuscito a trovare spazio, causa anche un carattere difficile. Intervistato da Cronache di Spogliatoio, il portiere dell'Atalanta Gollini ha parlato proprio dell'ex Lazio, conosciuto durante la sua parentesi inglese: "In Inghilterra quello che mi ha impressionato di più è Ravel Morrison. Ha giocato anche nella Lazio, ha avuto una storia particolare. Quando sono arrivato allo United era nelle Riserve con Pogba, Fornasier, Keane dell'Everton, Lingard. Erano una squadra fortissima. Lo volevano mandare via ma Ferguson ne era innamorato. Nel primo allenamento che ho visto, ha segnato di prima di rabona".

