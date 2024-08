Gossip | Lady Zaccagni confessa: “A volte ho paura di non essere all’altezza”

Fonte: TuttoGossipNews.it

Chiara Nasti è da poco diventata mamma della piccola Dea, nata il 24 luglio scorso. L'influencer e il marito Mattia Zaccagni avevano già un altro figlio, il piccolo Thiago che, piano piano, si sta abituando alla presenza della sorellina. Chiara ha sempre detto di non avere (e non volere) nessun aiuto con i figli se non quello di mamma Gabriella, perché desidera essere presente con loro e crescerli seguendo ogni piccolo o grande traguardo. Nelle scorse ore, ha scritto... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > CHIARA NASTI <

