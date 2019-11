Guly: "La Lazio farà un grande campionato. E che lavoro Tare..."

Il percorso della Lazio continua, gli uomini di Inzaghi stanno raccogliendo risultati positivi che fanno ben sperare. Ai microfoni di TMW è intervenuto Andrès Guglielminpietro, detto Guly: "Nel campionato potrebbe esserci qualche sorpresa in alto. Ho visto la Lazio e gioca molto bene: secondo me farà un grandissimo campionato. Da 10 anni Tare sta facendo un grandissimo lavoro per i biancocelesti".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LA DATA DELLA SUPERCOPPA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE