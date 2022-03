Haaland, Salah, Ibra e non solo: tutti i campioni che non andranno in Qatar

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Mondiale si avvicina sempre di più. Nove mesi all'inizio della competizione più importante del pianeta che in queste settimane si sta completando con le squadre partecipanti. Tanti protagonisti non hanno deluso le aspettative e hanno già prenotato un volo per il Qatar. Ci sarà il Portogallo di CR7, la Francia di Mbappé, l'Argentina di Messi e il Brasile di Neymar. Saranno tanti però anche gli assenti d'eccezione che non sono riusciti a qualificarsi per la fase a gironi. Ne sa qualcosa l'Italia che lascerà a casa campioni del calibro di Donnarumma, Immobile, Verratti, Chiesa, Jorginho, Chiellini e Insigne. Fuori anche l'Egitto di Salah, la Svezia di Ibrahimovic, uscita per mano della Polonia, la Nigeria di Osimhen, la Norvegia del giovane Haaland, l'Austria di Alaba. E poi ancora la Slovacchia di Skriniar, la Turchia di Calhanoglu e la Costa d'Avorio di Kessié.