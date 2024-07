Hatayspor, parla il tecnico Pulat: "Non è facile sostituire Dele-Bashiru"

Fisayo Dele-Bashiru è stato uno dei cinque acquisti della sessione di mercato estiva della Lazio. Il centrocampista nigeriano è arrivato dall'Hatayspor sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Proprio riguardo questo trasferimento si è espresso il tecnico del club turco Özhan Pulat. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo perso Dele-Bashiru, un nostro giocatore importante. È stato ceduto alla Lazio e lo ringrazio per il suo impegno. Ha fatto grandi sacrifici per la nostra società. Ha guadagnato molto dal suo trasferimento. Gli auguro grandi successi nella sua carriera in Italia. Non è facile sostituirlo subito, ma noi in questa stagione vogliamo comunque fare ancora meglio della scorsa".