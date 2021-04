Hellas Verona, Juric recupera Kalinic: da valutare le condizioni di Gunter

Dopo la pausa per le festività pasquali la Lazio è tornata a lavoro in vista del match in programma domenica contro l'Hellas Verona al Bentegodi. Anche gli scaligeri hanno avuto due giorni di riposo e nella mattinata di oggi il gruppo è tornato a lavorare agli ordini di mister Juric allo Sporting Center 'Paradiso'. Il tecnico ha potuto lavorare con il gruppo al completo fatta eccezione per gli infortunati Vieira e Favilli. Kalinic invece dovrebbe tornare in campo dopo l'infortunio mentre rimangono da valutare le condizioni di Gunter e Cetin.

