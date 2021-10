Hellas Verona, l'avvicinamento alla Lazio: un solo indisponibile per Tudor

Archiviate le competizioni europee la Serie A è pronta a ripartire con la 9ª giornata di campionato. La Lazio sarà ospite domenica alle 15:00 al Bentegodi dell'Hellas Verona reduce dalla sconfitta in rimonta per 3-2 contro il Milan. Gli uomini di Tudor si sono subito rimessi al lavoro per preparare la sfida contro i biancocelesti e questa mattina hanno svolto la consueta seduta di allenamento. Un solo indisponibile nei gialloblù, Frabotta, alle prese con un'infiammazione al tendine d'Achille da diverse settimane. Per il resto il tecnico croato potrà contare su tutti i suoi effettivi e nella rifinitura di domani scioglierà anche gli ultimi dubbi di formazione.