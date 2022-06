Hernanes e la Capitale, amore infinito: sui social la testimonianza – VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Hernanes è nella Capitale, la nostalgia era tanta e ha deciso di trascorrere qualche giorno nella città che lo ha ospitato per quattro anni quando indossava la maglia biancoceleste. La città, così come la Lazio, ha un posto speciale nel suo cuore e non manca mai nel ribadirlo. Non ha perso l’occasione nemmeno questa volta, per rimarcare l’amore e l’ammirazione che prova nei suoi confronti definendola magica. Lo testimoniano alcuni scatti che ha condiviso tramite il suo profilo Instagram, istantanee che ritraggono viste mozzafiato dai vari angoli della città e infine, immancabile il Colosseo. Proprio all’interno di questo si è dilettato nel realizzare qualche video. In particolare, uno in cui compie un gesto che evoca ricordi e con il quale si è reso protagonista sul campo. L’immancabile capriola come quando esultava dopo un gol. Ad accompagnare il video, il messaggio: “Mi mancava fare la capriola a Roma”.

