Heysel, 35 anni dalla tragedia. Gravina: "Un monito per la coscienza del calcio"

Nel giorno del 35mo anniversario della strage Heysel, il mondo del calcio ricorda quel terribile 29 maggio 1985 che costò la vita a 39 persone per gli incidenti verificatisi prima dell'inizio della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha voluto ricordare così le vittime: "La tragedia dell'Heysel è un monito costante per la coscienza del calcio europeo. A distanza di anni la commozione è ancora viva, ricordiamo perché non avvenga mai più un dramma del genere".

Coppa Italia, semifinali e finale in cinque giorni: la rabbia di Juve, Milan e Inter

Calciomercato: "Il Barcellona vuole Luiz Felipe, ma Messi non approva"

TORNA ALLA HOMEPAGE