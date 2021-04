Ibrahimovic - Milan, si avvicina il rinnovo: il club condivide un indizio sui social - VIDEO

A breve il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan sarà cosa fatta. L'attaccante svedese firmerà in serata il prolungamento di contratto per una stagione, fino al 30 giugno 2022, con il club rossonero, poi è previsto l'annuncio della società. Zlatan, riporta l'Ansa, dovrebbe legarsi al Milan con un ingaggio da circa 7 milioni di euro bonus compresi. Intanto, sul profilo social della società è stato condiviso un indizio che è divenuto in pochi minuti virale tra i tifosi. "What'Z happening?": recita così il breve messaggio con cui viene accompagnato il video, con chiaro riferimento alla Z di Zlatan.

