Ifab, la regola delle cinque sostituzioni prorogata a dicembre 2021. E in campo internazionale...

La regola delle cinque sostituzioni, introdotta alla ripresa del campionato dopo lo stop per il Covid-19 per giocare tante gare in tempi brevi senza avere grosse ripercussioni sui calciatori, è stata confermata. Se nell'ultima riunione dell'Ifab era stata prorogata a luglio, ora è stato deciso di protrarla fino al 31 dicembre 2021 per le competizione di alto livello nazionali e al 31 luglio 2022 per quelle internazionali. Tra i temi discussi in consiglio anche quello relativo ai falli di mano, situazione che verrà ulteriormente discussa nel corso dell'Assemblea generale annuale. Il consiglio è stato aggiornato dalla FIFA, infine, sulle potenziali future considerazioni pratiche relative al fuorigioco e sugli sviluppi del Var, in particolare con future innovazioni che potrebbero includere sistemi più economici per consentire agli organizzatori di competizioni con budget più limitati di essere in grado di utilizzare la tecnologia.

Lazio, il figlio di Cribari è già biancoceleste: "Innamorato di questi colori" - FOTO

FORMELLO - Lazio, la ripresa: Muriqi differenziato, scarico per Luis Alberto

TORNA ALLA HOMEPAGE