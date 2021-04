Il giorno dopo la Superlega la Uefa approva il nuovo format della Champions: i dettagli

Quanto accaduto nella notte tra il 18 e il 19 aprile avrà certamente tantissime ripercussioni sul mondo del calcio, così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi. Mentre tutti attendono le risposte, in merito alla Superlega, della Fifa, delle varie leghe la Uefa stessa proprio oggi ha annunciato l'approvazione del nuovo format della Champions League. Come riportato dal New York Times infatti il nuovo format dovrebbe iniziare nel 2024 e prevede la presenza di ben 36 squadre partecipanti.

