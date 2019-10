Il Lazio Club Ceccano ospita gli eroi del meno nove: le info - FOTO

La sosta per le Nazionali non attenua la voglia di lazialità. Il Lazio Club Ceccano ha organizzato per mercoledì 16 ottobre una cena speciale: ospiti gli eroi del meno nove, Massimo Piscedda e Fabio Poli. Al ristorante 'L'Impero', tra una portata e l'altra, si respirerà l'amore per i colori biancocelesti con chi la Lazio ha contribuito a salvarla. Di seguito la locandina dell'evento con i numeri di telefono necessari per ulteriori info e prenotazioni.

