Il Lione elimina la Juventus e Garcia esulta... con i romanisti: "Ce l'abbiamo fatta" - VD

Le gare di Champions League hanno dato i primi verdetti sulle squadre che si giocheranno i quarti di finale. Alla Juventus non è bastato il 2-1 all'Allianz Stadium per strappare il pass per il prossimo turno. La sconfitta per 1-0 rimediata in Francia ha giocato un brutto scherzo alla squadra di Sarri, ora eliminata dalla competizione. Festeggiamenti, invece, per il Lione e il suo allenatore Rudi Garcia, che sembra essersi preso una rivincita dopo il giorno in cui, da tecnico della Roma, aveva subito la forza bianconera e creato polemiche sull'arbitraggio mimando il gesto del violino. Era il 5 ottobre del 2014, praticamente cinque anni fa. Una sconfitta che il francese ha fatto fatica a digerire. Ecco allora che, nella conferenza stampa post-Juventus, Garcia si è lasciato andare a una particolare esultanza, coinvolgendo i tifosi della Roma: "Visto che lei parla di quando allenavo la Roma, ho un messaggio per i miei amici della Roma: ‘Ragazzi ce l’abbiamo fatta!". Peccato abbia dovuto attendere così tanto, e soprattutto cambiare club, per pareggiare i conti.

Rudi #Garcia dopo la vittoria contro la #Juventus



“Visto che lei parla di quando allenavo la #ASRoma, ho un messaggio per i miei amici della Roma: ‘Ragazzi ce l’abbiamo fatta!'” pic.twitter.com/d1yUPTJCCx — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) August 7, 2020

