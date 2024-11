Il marito di Eva Henger fa gli auguri alla moglie laziale: il post social

© foto di Instagram massicaroletti

Il produttore cinematografico Massimiliano Caroletti, di nota fede laziale, ha voluto dedicare oggi un post social di auguri alla moglie Eva Henger, lazialissima anche lei. Nella didascalia della foto, in cui la bella attrice compare con indosso la maglia di Pedro, il marito ha voluto augurarle buon compleanno. Questa la frase di accompagnamento allo scatto, che lo stesso Massimiliano afferma di non essere indirizzata a nessun personaggio in particolare.

"Oggi è il compleanno di mia moglie ! Una laziale speciale che tifa senza aver bisogno di postare foto per prendere like ! Una laziale diventata laziale per amore mio e della nostra storia ! Buon compleanno Eva Henger".