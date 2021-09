Immobile, Altobelli: "Come si può accantonare un bomber da 30 gol a stagione?"

Si stanno esprimendo in tanti sulla Nazionale e sulle difficoltà che sta riscontrando in queste ultime partite. C’è chi condanna e c’è chi invece analizza la questione dando un altro punto di vista che non è ne difendere ne giustificare, si basa solo su dati e fatti esistenti. Alessandro Altobelli, ex calciatore, ha fornito il suo punto di vista a TuttoSport: “In questo momento, in attacco come in difesa, esiste un problema soltanto se decidiamo di andare a cercarlo in maniera morbosa. Dai, siamo seri: stiamo parlando di una Nazionale che ha inanellato 36 risultati utili di fila e che ha appena vinto un Europeo con merito e bel gioco”.

IMMOBILE E BELOTTI - "Non mi convince l'idea di accantonare prime punte come Ciro, un bomber da 30 gol a stagione, o Belotti, che nelle corde di reti ne ha almeno 20. E che al fatturato personale uniscono grande spirito di sacrificio e voglia di combattere su tutti i palloni. Al centro dell'attacco forse manca qualcosa, ma al momento siamo questi e i nostri attaccanti meritano fiducia. In attesa di nuovi talenti nel ruolo da inserire...".

