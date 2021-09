Lazio, Cucchi difende Immobile: “Linciaggio mediatico senza precedenti”

Sono in corso le qualificazioni al mondiale del 2022 in Qatar, la Nazionale reduce dalla vittoria dell’Europeo ha alzato le aspettative che in questo momento si stanno pian piano ridimensionando complici i risultati non ottenuti nelle due gare svolte nei giorni precedenti. Sul banco degli imputati però, senza giustificato motivo, è finito Ciro Immobile per non aver ancora segnato. Sono giorni in cui si leggono critiche su critiche ma fortunatamente c’è chi non la pensa così, tra questi Riccardo Cucchi che sulla sua pagina Twitter scrive: “Non ricordo precedenti di un linciaggio mediatico come quello che ha subito #Immobile. Ho scritto "linciaggio mediatico" non critica. La critica è, ovviamente, sempre legittima”.

Non ricordo precedenti di un linciaggio mediatico come quello che ha subito #Immobile. Ho scritto "linciaggio mediatico" non critica. La critica è, ovviamente, sempre legittima. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) September 8, 2021

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Pedullà difende Immobile: "Cassano soffre di repressione della depressione"

Lazio, Lazzari accorcia i tempi di recupero: vuole esserci a Milano