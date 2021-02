Immobile-Correa, intesa vincente: il dato sugli assist di Ciro per il 'Tucu'

Immobile rifinisce, Correa conclude. È successo domenica scorsa a Bergamo, quando Ciro ha spizzato di testa la palla per il "Tucu" che a tu per tu con Gollini non ha fallito. A dire il vero, non è la prima volta che questo asse porta i suoi frutti. Nelle ultime 10 reti dell'argentino infatti ben 6 volte è stato l'attaccante partenopeo a servirgli l'assist decisivo. In particolare questa stagione gli unici due gol di Correa, a Bergamo appunto e a Crotone, sono stati propiziati dal numero 17. Una conferma in più della grande intesa tra i due.