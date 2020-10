Immobile festeggia la vittoria: "Serata speciale, che Lazio!" - FT

Debutto in Champions per la Lazio sa ricordare così come per Ciro Immobile che contro la sua ex squadra ha segnato una rete e fornito anche un assist. Niente di meglio per dimeticare le critiche che lo hanno travolto dopo la Nazionale e alle quali il bomber biancoceleste ha risposto come meglio sa fare: sul campo. Questo il suo messaggio affidato ai social: "Serata speciale, che Lazio!".

Lazio - Borussia Dortmund, Costacurta: "Chiedo scusa a Immobile"

La Lazio celebra la vittoria: "Il nostro cammino parte con tre punti e tre gol!" - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE