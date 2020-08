Immobile, il messaggio d'amore di Jessica: "Sei nella storia del calcio, ti meriti tutto" - FOTO

Una stagione incredibile quella appena terminata per Ciro Immobile. Vicnitore della Scarpa d'Oro, vincitore della classifica marcatori, record di 36 reti in un campionato al pari di Higuain. Tre traguardi raggiunti dal bomber della Lazio celebrato anche da sua moglie Jessica su Instagram: "S C A R P A D’ O R O ! Che soddisfazione amore mio! Sei nella storia del calcio... Ti meriti tutto per il grande professionista ed uomo che sei! Abbiamo sofferto,sorriso ed esultato insieme....ed ora goditi questo premio tanto desiderato e tanto meritato! Grazie per le emozioni indescrivibili che mi fai provare. Tutte le vere emozioni che ho nella vita sono sempre grazie a te. ti amo".

CLASSIFICA - Serie A, Conte tiene tutti dietro: Inter seconda. La Lazio chiude quarta

IL TABELLINO di Napoli - Lazio 3-1

TORNA ALLA HOME