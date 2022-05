Immobile, il toccante messaggio di Jessica per l'anniversario

E' un giorno speciale in casa Immobile. Ciro e Jessica, che da poco hanno svelato l'arrivo del quarto figlio, festeggiano oggi il loro ottavo anniversario di matrimonio. Dopo il bellissimo messaggio del bomber della Lazio, è arrivato anche quello della sua dolce metà che su Instagram ha scritto: "Buon anniversario amore... Questi 8 anni di matrimonio sono passati così velocemente... porto nel mio cuore tutte le bellissime emozioni provate quel giorno... Siamo cresciuti insieme, passo dopo passo. Ci siamo presi per mano che eravamo due ragazzini, pieni di sogni bellissimi...e giorno dopo giorno,siamo riusciti a trasformare quei sogni in realtà. A me basta starti accanto per sentirmi sempre al sicuro, perché tu sei il mio incastro perfetto, perché tu sei il mio ossigeno anche quando qualcosa va tutto storto... Mi troverei sempre al tuo fianco, ora e per sempre".