Impallomeni: "Lazio bravissima nel derby, compatta e seria. La Roma..."

L'euforia è ancora altissima in casa Lazio per la vittoria del derby della Capitale. La rete siglata da Felipe Anderson ha permesso alla squadra di Sarri di battere Mourinho e di superarlo anche in classifica. Questa la disamina di Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio: "La Lazio è stata molto brava, squadra seria e compatta. La Roma quando ha una squadra seria di fronte manca nella fase offensiva. Ha dei problemi evidenti e Mourinho lo sa. La Roma non riesce a sviluppare il gioco dal basso, non ha gli esterni in fonda, che scendono poco, e questo condiziona anche chi gioca sulla trequarti. E gli attaccanti sono tutti da criticare, che vedono poco la porta. Non credo siano diventati tutti brocchi, credo che sia un problema di qualità degli interpreti. Mourinho ha ragione".