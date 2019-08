INFERMERIA - Lazio, anche Milinkovic e Caicedo in Paideia per controlli

Stamattina è toccato a capitan Lulic, nel pomeriggio altri due calciatori della Lazio si sono presentati in Paideia per gli accertamenti. All'ora di pranzo (intorno alle 14) sono arrivati sia Milinkovic che Caicedo. Il primo è alle prese con una distrazione inguinale, dovuta alla distorsione dell'anca. Mentre per l'attaccante si teme una lesione al polpaccio sinistro, rimediata durante l'amichevole contro il Celta Vigo. Al termine dei controlli saranno più chiari i tempi di recupero.

Pubblicato ieri alle 14.50