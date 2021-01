Inter, a marzo addio al vecchio nome e al logo: ma l'ad Antonello smentisce...

AGGIORNAMENTO ORE 16:00 - “L’Inter non cambierà nome. Il club sta lavorando da oltre un anno a un progetto di marketing, basato sui valori storici dell’Inter, che ha l’obiettivo di avvicinare e coinvolgere i suoi milioni di tifosi e rafforzare ulteriormente il legame con la città di Milano”. Queste le parole di Alessandro Antonello, amministratore delegato della società nerazzurra ai microfoni dell'Ansa.

In attesa di conoscere il futuro su chi sarà il proprietario nell'immediato e prossimo futuro, l'Inter cambia veste. Come riporta La Gazzella dello Sport, i nerazzurri sono in procinto di completare un progetto di restyling iniziato da tempo, riguardante il cambio del nome e del logo. Si passerà dal Football Club Internazionale Milano al più semplice e moderno Inter Milano. Mentre il logo passerà a una versione più minimal e stilizzata, sulla falsa riga di quello realizzato recentemente dalla Juventus.

